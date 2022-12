Shakira dice que quiere tener más hijos; que es solo cuestión de tiempo

En vez de conformarse con las satisfacciones que le ha proporcionado el primer año de vida de su adorado pequeño , Shakira asegura tajante que volverá a revivir todas esas sensaciones al traer más niños al mundo junto a Gerard Piqué, el futbolista del FC Barcelona.

"¡Definitivamente queremos tener más niños! Es solo cuestión de tiempo que nos organicemos", reveló la extrovertida intérprete en la revista Aló antes de reconocer que la felicidad de la que disfruta en todos los planos de su vida le hace reír continuamente. "Por suerte, me río mucho últimamente porque estoy pasando por un momento de gran felicidad personal, disfrutando de mi profesión y pasándolo muy bien con mis seres queridos", añadió.

Una de las razones que explican esa idílica concepción de la vida tiene que ver con las inquietudes musicales que viene desarrollando el "curioso" Milan, quien no ha dejado de acompañar a su madre al estudio de grabación donde prepara su próximo disco y, por si eso fuera poco, incluso se ha permitido el lujo de hacerle varias recomendaciones sobre el estilo sonoro que debería impregnar su nuevo álbum.

"Mi hijo tiene una personalidad única. Le encanta estar en el estudio conmigo porque es un niño muy curioso y se encuentra muy cómodo en ese entorno. Me quedé alucinada con lo bien que se lo pasó la primera vez que se vino conmigo, y ahora me he dado cuenta de que tengo en casa a un pequeño roquero, ya que le encanta Green Day", reveló la colombiana para hilar la inspiración recibida por su pequeño con las influencias roqueras de su nuevo proyecto. "Le encanta la música, desde luego, porque ha crecido en ese ambiente, y eso se refleja en un disco que contiene un espíritu roquero y una fusión de sonidos más étnicos", apuntó.

La renovada perspectiva que le ha aportado la maternidad sobre todo lo que la rodea ha intensificado la vertiente solidaria de Shakira mientras que, por otro lado, ha ocasionado que la estrella del pop se haya animado a practicar nuevas disciplinas deportivas que -probablemente por la influencia de Gerard Piqué- han sacado su lado más optimista.

"En los últimos tiempos he experimentado grandes cambios en mi vida. He visto una oportunidad en la fama para arrojar luz sobre esas personas a las que normalmente no se escucha. Creo que Dios me dio esta voz no solo para cantar sino para ayudar a los demás", reflexionó la estrella de la música, quien posteriormente presumió del buen estado de forma en el que se encuentra gracias a su gran afición por el deporte.

"Llevo unos meses familiarizándome con deportes que antes no practicaba, como el tenis y el baloncesto, actividades que me divierten mucho y que además complementan las horas que paso en el gimnasio ejercitándome. Me motivan mucho a la hora de cuidarme, porque es verdad que por muy beneficiosa que sea la actividad física, si no hay ganas de hacer algo termina sirviendo de poco", concluyó.

BANG SHOWBIZ

