Shakira cancela el inicio de su gira mundial por un problema en las cuerdas vocales

Después de varias semanas promocionando con entusiasmo en las redes sociales el inminente arranque de su esperada gira mundial 'El Dorado World Tour', su primer periplo planetario en casi siete años, la cantante Shakira se ha visto obligada a informar a sus seguidores sobre el primer -y ojalá que sea el único- percance que ha sufrido en relación con tan ambicioso proyecto.

Y es que a solo un día del gran concierto de apertura de la gira, que debía celebrarse mañana miércoles en la ciudad alemana de Colonia, la intérprete colombiana ha tenido que tomarse una baja forzada debido a un inoportuno problema en sus cuerdas vocales, que ha llevado a sus doctores a ordenarle reposo total hasta que esté completamente recuperada.

Publicidad

"A todos mis amigos de Alemania: durante los últimos días de ensayos mis cuerdas vocales han quedado dañadas y, en consecuencia, los médicos me han mandado reposo vocal para evitar males mayores que me impidan poder actuar. Me ha dejado devastada tener que suspender el primero de los espectáculos de Noviembre, el del día 8 en Colonia. Adoro a mis fans alemanes y de verdad que estaba deseando compartir con vosotros mi primer show", reza parte del comunicado que ha emitido a través de sus redes sociales.

Teniendo en cuenta que ya tenía todo listo para volver a deleitar a su público con su poderoso directo, afortunadamente la estrella del pop solo tendrá que concentrarse estos días en recuperar por completo la voz para regresar cuanto antes a su rutina de trabajo y, con suerte, poder presentarse el próximo 10 de noviembre en el AccorHotels Arena de París para dar el pistoletazo de salida a su tour.

"El equipo de Live Nation [la promotora de su espectáculo] está trabajando muy duro para encontrar una nueva fecha para mí en Colonia, con la que presentaros el que creo que será uno de mis mejores recitales hasta la fecha. Ahora debo centrarme en recuperarme del todo para poder abrir la gira el 10 de noviembre en París, siempre que los médicos me den luz verde. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por el apoyo y el amor que me habéis mostrado en la recta final de los ensayos. ¡Haré que vuestra espera merezca la pena!", ha escrito a continuación.

Publicidad

Por: Bang Showbiz