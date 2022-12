Shaila Dúrcal no abandona su sueño de protagonizar una película sobre su madre

Aunque hasta la fecha su carrera se haya centrado en la música, Shaila Dúrcal no ha descartado todavía la posibilidad de seguir los pasos de su madre, Rocío Dúrcal, compaginando su faceta como cantante con la interpretación, especialmente si se le presentara la oportunidad de protagonizar una película sobre la vida de la fallecida estrella.

"Siempre me ha encantado el cine, pero me gusta el cine americano o el cine que hace [el director mexicano] Guillermo del Toro, ese tipo de cine que es maravilloso y fantasioso. Me gustaría hacer algo así, que no tenga nada que ver conmigo y que no tenga nada que ver con mi madre. Un personaje que sea completamente una locura. También tengo esa idea de hacer la historia de mi madre con una película, pero al estilo americano", confirmó Shaila en una entrevista al programa 'Primero Noticias' de la cadena Televisa.

Publicidad

La idea de llevar a la gran pantalla la vida de la estrella de las rancheras es un proyecto al que Shaila lleva dando vueltas varios años con el apoyo de su hermana Carmen Morales y de su padre, el fallecido Junior.

"Esa película forma parte de un gran sueño. Y espero que se haga realidad en 2013. Yo interpretaré a mi madre de joven y mi hermana Carmen, de mayor. Y buscaremos una niña que tenga parecido con ella para la etapa infantil. Quiero plasmar la vida de nuestra madre desde sus inicios, su vida familiar, sus grandes éxitos, hasta su muerte. Todo desde el cariño y la emotividad", explicaba Shaila al periódico La Razón en 2012.

Pese a que su impresionante parecido físico con Rocío la convertiría en la candidata perfecta para protagonizar un biopic sobre ella, no deja de resultar sorprendente que Shaila esté dispuesta a vincular aún más su carrera a la memoria de su difunta madre, ya que en el pasado ha reconocido en varias ocasiones que su apellido ha llegado a suponer una pesada carga en el terreno profesional.

"Mi nombre me ha ayudado y me ha perjudicado, un poco de las dos. Indudablemente me ha abierto puertas, pero así mismo, a veces la gente espera que haga lo mismo que mi madre, que lo haga igual que ella", aseguraba recientemente la cantante a elpais.com.co.