Shaila Dúrcal lamenta no haber sido más sincera con sus padres

En unas fechas tan señaladas como estas, la cantante Shaila Dúrcal no puede evitar acordarse de sus seres más queridos que ya no están presentes, y en especial de sus padres, Rocío Dúrcal y Antonio Morales, con quienes lamenta no haber mantenido una relación más abierta y sincera cuando todavía estaba a tiempo.

"A veces he pensado en qué les diría [si pudiera volver a verles], sobre todo podría hablar con ellos de una manera muy diferente, creo que mucho más sincera. Les contaría todos los errores que he cometido y lo que quiero cambiar, respecto a ellos y respecto a lo que ellos han hecho conmigo, lo que podríamos cambiar en general. Pero sobre todo querría darles un achuchón", confesó la artista al programa 'Ventaneando' de la cadena El Trece.

Publicidad

Así que, pese al buen momento profesional y personal con el que Shaila cierra este año, no puede evitar emocionarse cada vez que recuerda cómo solían celebrar las Navidades junto a sus padres, sus hermanos Antonio y Carmen y sus familiares más cercanos.

"Es muy difícil, estoy con la lagrimita cayendo porque me acuerdo de todos los preparativos que hacíamos, porque soy una loca de la Navidad. Recuerdo que en estas fechas bailábamos muchísimo, ahí creo que fue cuando me enseñaron mi madre y mi tío Mario, que era un gran bailarín. Siempre estábamos disfrutando y cantando música navideña tanto en inglés como en español", recordó emocionada la joven.