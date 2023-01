Seth Rogen continuará haciendo comedias polémicas

Parece que verse envuelto en una controversia política con su anterior película 'The Interview' en 2014 -la cual provocó que el gobierno norcoreano amenazase con atacar Estados Unidos- no ha disuadido al actor Seth Rogen de seguir entreteniendo al público con su sentido del humor.

"La gente me pregunta cuándo el humor atrevido ha ido demasiado lejos y yo pienso: cuando tu objetivo es crear algo, ¿cuándo es demasiado de ese producto? Si preguntas a la persona que fabrica zapatillas Nike cuándo piensa que ha hecho demasiadas zapatillas, probablemente te responderá: 'Nunca fabricaré demasiadas Nike, mientras la gente siga comprándolas, seguiré haciéndolas'. Creo que la única respuesta que tengo es que algo es demasiado cuando es una mier*a y si es una mier*a lo sabremos", contó al periódico Sydney Morning Herald.

Al intérprete de 33 años no le preocupa ofender a ninguna religión o país con la nueva comedia en la que participa, 'The Night Before', cuyo estreno está previsto para el 4 de diciembre, puesto que gira en torno a la Navidad.

"Los cristianos tienen su propia mier*a con la que lidiar, no les preocupamos. Así que en la escala de temas controvertidos que uno puede abordar, esta película estaría en una posición muy baja en esa lista diría yo. Si eso, ofenderemos a los judíos porque hemos hecho una película navideña", añadió.