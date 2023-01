¿Será cierto? Al parecer Julia Roberts vio un fantasma en medio de su último rodaje

Foto Instagram: @juliaroberrts

La actriz Julia Roberts ahora está en un nuevo reto cinematográfico, la película 'Ben is Back', que ha asumido con profesionalismo y responsabilidad. Sin embargo, durante la grabación de algunas escenas en un cementerio de Nueva York sintió la supuesta presencia de un ser sobrenatural que no le habría permitido realizar su trabajo con total normalidad. Como publica la revista estadounidense 'Star', la oscarizada intérprete se habría visto obligada a salirse por un momento de su personaje en plena grabación, para alertar al resto del equipo de que había sido "empujada" por una especie de "ente" del que, evidentemente, no hay mucha más información al respecto.

“Mientras se colocaba en su marca para filmar otra escena cerca de las tumbas, Julia sintió de repente que alguien la tocaba y que luego la empujaba con más fuerza. Se dio la vuelta, pero no había nadie detrás de ella. Al principio pensaba que algún bromista estaba riéndose a su costa, pero la verdad es que nadie del equipo vio a nadie escondido o cerca de ella", asegura un informante citado por la publicación

A la espera de que emerjan más detalles sobre la hipotética experiencia extrasensorial vivida por Julia Roberts, vale la pena recordar que la estrella de cine, quien regresó por todo lo alto a la gran pantalla este mes de diciembre con el estreno de la exitosa 'Wonder', volverá una vez más a los cines este 2018 con este filme familiar que gira en torno al personaje de Ben Burns, hijo de la artista en la ficción, y a la complicada relación que ha mantenido tradicionalmente con su progenitora.