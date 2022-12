¿Será 2015 el año en que Ricky Martin aumente por fin su familia?

Aunque Ricky Martin ya había expresado su deseo de aumentar la familia que ha formado con sus mellizos Matteo y Valentino (6) una vez que concluyera su papel de coach en la tercera temporada de 'La Voz' Australia, finalmente sus múltiples compromisos le hicieron posponer dicha idea hasta un momento más relajado a nivel profesional que quizás podría llegar este próximo 2015, visto el deseo del cantante de convertirse en padre de una niña.

"Quiero tener varias princesas, estoy empezando todavía la familia y estoy seguro de que van a venir muchos hijos más", revelaba durante una entrevista en el canal CNN en Español.

Lo cierto es que el portorriqueño ha demostrado este año que su vida nómada no le supone un impedimento para ejercer como una figura parental muy presente, ya que sus hijos le acompañan en todos sus viajes como si estuvieran "pegados con velcro a sus pantalones", aprovechando las ocasionales temporadas en que se instalan durante más tiempo en una ciudad para disfrutar de la rutina propia de cualquier niño de su edad.

"Cuando estaba haciendo el musical 'Evita' en Broadway ya empezaron el colegio allí, en Nueva York. Claro que estuve con ellos el primer día de colegio, y el resto del año también. Pero ahora no nos queda otra que traernos un tutor de viaje con nosotros para que los eduque. La estabilidad de mis hijos consiste en que yo esté a su lado, así que la solución es que se venga el maestro con nosotros", explicaba durante una entrevista al programa 'El Show de Omar y Argelia' de la emisora Uforia Música.

Además de ampliar su familia, otra asignatura pendiente de Ricky de cara a este próximo año es encontrar de una vez al hombre perfecto con el que sentar cabeza, algo que no parece haber logrado todavía pese a los fuertes rumores que el pasado mes de septiembre le relacionaron con el nadador Ian Thorpe después de que este hiciera pública su homosexualidad, algo que los dos negaron en su momento.

"No estoy viendo a nadie en este momento. Y [Ricky y yo] ni siquiera éramos amigos cuando salí del armario. He hablado con él unas cuantas veces y eso es todo. Es un gran tipo, pero nunca nos hemos visto en persona", aseguraba el deportista a la edición australiana de la revista GQ, reconociendo eso sí su admiración por el portorriqueño: "Somos colegas, es un hombre muy bueno".

Pero 2014 también ha estado repleto de polémica para Ricky, principalmente debido a las acusaciones de abusos sexuales que su excompañero del grupo juvenil Menudo, Roy Rosselló, vertió contra el antiguo mánager de la formación, Edgardo Díaz, un tema sobre el que el cantante no ha querido pronunciarse.

"Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo. Estoy seguro de que otros miembros del grupo -dos o tres- también tuvieron que pasar por ello. Fui el único Menudo que no tuvo despedida oficial. Organizaron una fiesta en una mansión de Puerto Rico, y cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza. En aquella época, Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados. En esa fiesta, cuando llegué a la habitación vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robi [otro de los componentes del grupo], que vino y le dio un puñetazo a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara", detallaba Rosselló en el programa brasileño 'Domingo show' de la cadena R7 TV.