Ser una niña mimada hizo a Lena Dunham una mujer creativa

La actriz Lena Dunham no podía salir sola de casa cuando era pequeña, pues su madre y su padre eran muy protectores y no le dejaban ir ni "a la tienda de la esquina", algo que le hizo desarrollar su imaginación y crearse sus propias historias de aventuras.

"Mis padres realmente no me dejaban salir de casa sola, estaba muy mimada, así que probablemente leer el libro de 'Eloise' fue la forma en la que me escapaba. En mi cabeza tenía numerosas aventuras, pero la realidad era: 'No puedes ir a la tienda de la esquina'", reveló la actriz a PEOPLE durante la presentación del nuevo documental de HBO que ha producido, 'It's Me, Hilary', un documental que cuenta la historia de la escritora de la novela infantil 'Eloise', Hilary Knight.

Recientemente, Lena se ha embarcado en un nuevo proyecto de vida saludable, aunque este cambio en su alimentación y forma de vida no significa que esté siguiendo una "dieta loca" sino que lo que pretende es conseguir vivir más de 50 años.

"Creo que nadie va a decirme: 'Se te ve tan bien que estás arruinando mi vida'. No hay nada de antifeminismo en querer estar sana. Simplemente estoy haciendo ejercicio para poder vivir más de 50 años. No estoy haciendo una dieta loca", añadió a la misma publicación.