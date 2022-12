Selena Gomez vive un idilio con el grunge

Sus ganas de demostrar al mundo que son cantantes serios y de gran valor artístico han dejado marca a las exestrellas Disney como Selena Gómez, que ya no saben si son la reencarnación de Kurt Cobain o una it girl más. La joven artista parece estar atravesando una crisis de identidad propia del movimiento grunge, que la obliga a no separarse de su camisas de franela y de su chupa de cuero en pleno verano de Los Ángeles. Aunque predecimos que, obligada por las altas temperaturas, volverá pronto a sus crop tops y sus short vaqueros.