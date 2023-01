Selena Gomez sería la invitada al entretiempo del Super Bowl 2019

Hace unos pocos días Justin Timberlake dio de qué hablar con su presentación en el medio tiempo del Super Bolw (y no precisamente fueron buenos comentarios). Ahora ha sonado fuertemente el nombre de Selena Gomez para la versión del próximo año.

Aunque todavía no ha habido un pronunciamiento oficial, Selena cuenta con un repertorio de canciones actualizado que podría dejar a todos los espectadores satisfechos, a diferencia de Timberlake.

Canciones como Same Old Love, Fetish, Hand To Myself, The Heart Wants What It Wants y otros éxitos estarían disponibles para su presentación en la primera semana de febrero de 2018.

¿Será que Selena participará en esta ocasión o lo hará otro artista?

