Selena Gomez se siente 'una mujer sexy' sin necesidad de ir provocativa

La cantante Selena Gomez ha conseguido sentirse "como una mujer" gracias a la ayuda de la estilista Kate Young -a quien entregó el galardón a la Estilista del Año en la gala de los Premios InStyle el pasado lunes-, que le ha enseñado que puede ser sexy sin llevar conjuntos muy provocativos.

"Siento que me da un estilo clásico y sencillo. Simplemente me siento como una mujer, si es que eso tiene sentido. Me hace sentir una mujer. Cuando te esfuerzas mucho y haces un cambio es cuando logras sacar lo mejor de ti: tu mejor música, tu mejor trabajo, tu mejor todo. [Kate] me ha hecho sentir realmente bien. Cuando eres joven, especialmente la chicas de mi generación, piensas que solo puedes ir sexy. Yo no sabía que había tantas maneras distintas de resultar sexy hasta que conocí a Kate, pero ella me abrió los ojos y me enseñó a sentirme sexy como mujer sin necesitar ciertas cosas", cuenta la joven estrella a la revista InStyle.

La imagen de Selena es en parte consecuencia de la "metamorfosis" que ha experimentado como persona, que le ha ayudado a madurar después de pasar por "muchas cosas".

"Es casi como una metamorfosis. Siento que ahora soy yo. He pasado por muchas cosas y creo que eso me ha hecho probarme como persona. Siento que ahora estoy a cargo de todo. Es el momento de parar y reafirmar mi perspectiva sobre dónde estoy. No puedo hacer feliz a todo el mundo. Necesito aprender a quererme a mí misma primero", aseguraba a Billboard.