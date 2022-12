Selena Gomez no hizo 'nada malo' enamorándose de Justin Bieber

La cantante Selena Gomez está harta de que se le asocie irremediablemente con su expareja, el canadiense Justin Bieber, con quien mantuvo una relación intermitente durante años.

"A la gente le resulta difícil separarnos. Internet quiere congelar ese momento en el tiempo y revivirlo una y otra vez... No creo que estuviera haciendo nada malo enamorándome", confiesa Selena a la revista Style del periódico The Sunday Times.

Por ahora a la intérprete no le interesa rehacer su vida sentimental junto a un nuevo novio porque está demasiado ocupada con su carrera profesional.

"No, [no estoy enamorada]. He estado trabajando muy duro. He tenido algunas citas, sí, pero no estoy buscando nada serio", añade.

La fama de Selena ha hecho que crecer bajo el escrutinio mediático al mismo tiempo que mantenía un romance con Justin le resultara muy complicado.

"Se le pone mucho énfasis a que la gente sea perfecta para destruirles luego, porque eso vende. Si a eso se le añade el hecho de que eres un adolescente, todo resulta más difícil. La próxima relación que mantenga será muy especial para mí. Nunca voy a esconder mi vida".

Por: Bang Showbiz