Selena Gomez: 'Mi disco habla sobre mi relación con Justin Bieber'

La cantante Selena Gomez estaba tan cansada de que le preguntaran sobre su ruptura con Justin Bieber que decidió escribir ella misma sobre el tema en su nuevo disco, 'Revival'.

"Era muy violento para mí y creo que [mi álbum] fue simplemente una oportunidad para que yo explicara cómo veía las cosas. Honestamente, es la primera vez que alguien me dice: '¿Qué es lo que quieres hacer?', y yo no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer porque no tenía a nadie a quien recurrir. No preguntaba a Disney, no preguntaba a nadie. Iba a ser solamente yo. Y en este punto ya había demasiada gente hablando sobre mi vida", revela la intérprete en la revista Wonderland.

Publicidad

El último disco de la cantante ha sido como una terapia para ella, por lo que está impaciente de poder compartirlo con sus fans.

"Quería tener la oportunidad de pensar qué es lo que iba a decir y cómo iba a decirlo para que la gente pudiera entenderme. Me llevó como un año en total descubrirlo. Obviamente es emocionante y bonito y no puedo esperar más. Va a ser mi renacimiento, por eso lo titulé así. Tenía que entender que el mundo real es donde verdaderamente necesitaba estar, o por el contrario iba a perder la cabeza", añade.