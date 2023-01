Selena Gómez confiesa que comparte armario con su novio para estar a la moda

Además de haber recuperado la ilusión y la estabilidad sentimental gracias a su sólido romance con The Weeknd, la cantante Selena Gomez también puede presumir a día de hoy de cómo su envidiable relación le ha servido además para exprimir al máximo su creatividad en lo que a la moda se refiere.

Tanto es así, que desde que se fueron a vivir juntos, los dos artistas "comparten armario" y la intérprete no duda en tomar prestadas algunas prendas de su chico para "experimentar" y divertirse combinando diferentes estilos.

"Bueno, a estas alturas mi novio y yo compartimos armario y a veces nos da por hacer una lluvia de ideas sobre cómo llevar esto y lo otro. En ocasiones, me he puesto una sudadera o un chándal suyo y lo he combinado con mis zapatos", reveló a la revista Vogue antes de dejar claro que su concepción de la moda es cada vez más flexible y dependiente de la comodidad.

Para poder disfrutar de un estilismo que aúne la ansiada comodidad con esa dosis adicional de autoestima que se desprende de la ropa que realza la belleza natural, Selena apuesta por la citada fusión de estilos y, sobre todo, por un futuro en el que la alta costura y la moda urbana unan fuerzas para crear atuendos tan versátiles como favorecedores.

"Lo importante es sentirte a gusto y segura de ti misma con aquello que elijas. A veces me apetece ponerme un vestido muy mono para salir por la noche o ir al cine, y otras veces no. Creo que no merece la pena estresarse demasiado por la imagen exterior que proyectas, al menos no creo que sea justo sentirse mal por ello", aseveró.

"En cuanto al mundo de la moda, o así es como me gusta llamarlo, creo que la clave debería estar en que las marcas de ropa urbana y los grandes diseñadores colaboren para mezclar sus estilos. Me encanta ver a las chicas sintiéndose sexy con prendas que no son necesariamente para hacer deporte, pero que podrían usarse para ello, y combinarlos con unos zapatos adorables", dijo durante la misma conversación.