Selena Gomez admira la madurez de Taylor Swift

Aunque la cantante Selena Gomez siempre ha reconocido sentirse muy a gusto viviendo con sus padres, admite que eso ha supuesto la creación de una atmósfera de sobreprotección que no ha tenido que vivir otra de sus grandes amigas, Taylor Swift .

"La diferencia entre Taylor y yo es que ella con 16 años tenía la confianza en sí misma propia de una persona de 25. En realidad, debería decir de 80 años porque tiene la sensatez de alguien mayor. Sin embargo, yo no era así a su edad. Estaba sobreprotegida cuando tenía 18 y 19 años. De hecho, todavía vivo en casa de mis padres y ¡tengo 21! Ella me inspira muchísimo, pero no quiero variar mi rumbo", aseguró Selena en una entrevista a la revista Teen Vogue.

La joven estrella del pop asegura que todavía no se encuentra preparada para escoger el mejor camino a seguir tanto a nivel personal como profesional, ya que muchas dudas todavía asaltan su cabeza.

"Estoy inmersa en una etapa de confusión en la que no paro de preguntarme quién soy y qué es lo que quiero hacer con mi vida", confesó a la citada publicación.

Sin embargo, lo que tiene claro la intérprete es que no va a cambiar su estilo de vida por las exigencias de la industria discográfica, por eso no tiene reparos en confesar que odia practicar deporte y controlar los alimentos que come.

"Me encanta la comida basura. Soy del sur de Estados Unidos, por lo que adoro la comida mexicana, la pasta grasienta y los fritos. He tratado de ingerir productos que sean saludables para mi organismo pero, sinceramente, me resulta difícil. Tampoco me gusta hacer ejercicio. Sé que necesito estar activa de alguna forma y es lo que hago en mis actuaciones gracias a 13 coreografías y 90 minutos de concierto. ¡Eso es para mí hacer deporte!", reveló.

Por: Bang Showbiz