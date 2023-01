¡Se salvó! Las fans de Pablo Alborán casi lo encuentran desnudo

El cantante Pablo Alborán estuvo a punto de provocar un tumulto en uno de los hoteles en los que se alojó recientemente cuando casi abrió la puerta de su habitación medio desnudo y recién salido de la ducha a un grupo de fans que había conseguido localizarlo, aunque por suerte para su propia integridad física en el último momento se le ocurrió mirar por la mirilla.

"Me ha pasado prácticamente de todo. [Mis fans] se han colado en mis habitaciones de hotel. El otro día, no recuerdo dónde estaba, pero acababa de darme una ducha cuando escuché golpes en la puerta. Me envolví en una toalla y miré por la mirilla: era un grupo de fans que estaban sacándole fotos al número de la habitación. Había pensado que a lo mejor era alguien de mi equipo o mis padres, pero cuando miré bien, vi que eran fans, ¡y no paraban de sacarle fotos a la puerta! Fue surrealista", confiesa el intérprete en una entrevista con Billboard.

A pesar de lo incómodo que puede llegar a resultar para él, Pablo intenta llevar con sentido del humor los encuentros no previstos sus seguidores.

"Lo hacen con mucho cariño, y aunque en ese momento piense: '¡Dios mío!', siempre me divierto con mis fans y creo que todas esas anécdotas al final son algo divertido de lo que reírse", añade.

Los fans del intérprete también le han hecho vivir grandes momentos gracias a sus regalos, con los que nunca paran de sorprenderle.

"Alguien le puso mi nombre a una estrella. ¿Sabías que se puede hacer eso? Fueron a una especie de registro astronómico, no sé muy bien dónde, a lo mejor en Madrid, y le pusieron mi nombre a una estrella. Tengo muchas ganas de saber cómo lo hicieron porque es muy romántico".

Por: Bang Showbiz