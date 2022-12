Se entregaron los premios MTV y Miley Cyrus fue la gran protagonista

Los MTV Video Music Awards de este año, celebrados en Los Ángeles, ya tienen ganadora. La siempre polémica Miley Cyrus, con su 'Wrecking Ball' , se llevó el premio al mejor vídeo del año. Por su parte, la estadounidense Katy Perry, con 'Dark Horse', triunfó en la categoría de mejor vídeo femenino, y el pelirrojo Ed Sheeran con el pegadizo 'Sing' hizo lo propio en el mejor vídeo masculino.

La joven Ariana Grande, por su parte, se llevó el galardón al mejor vídeo pop con 'Problem'. Mientras que Drake, con 'Hold On (We're Going Home)', se alzó con el premio al mejor vídeo hip hop.

La cantante neozelandesa Lorde y su 'Royals' fue elegido mejor vídeo rock.

En la gala se rindió homenaje a Michael Brown, el joven fallecido en un incidente policial en Ferguson. Cinco segundos de silencio recordaron al adolescente, fan del hip hop y aspirante a rapero.

En la ceremonia se escuchó música de 5 Seconds of Summer, Usher y Beyoncé, quien se fue además a casa con el premio 'Michael Jackson Video Vanguard Award', que le fue entregado por su marido Jay Z y su hija Blue Ivy.

Pero la anécdota de la noche se la llevó Nicki Minaj, a la que durante su interpretación de 'Bang Bang' con Ariana Grande y Jessie J, le falló la cremallera del vestido, lo que le llevó a sujetar la parte delantera del diminuto vestido negro con las manos.

Ganadores de los MTV Video Music Awards:

VÍDEO DEL AÑO

Iggy Azalea feat. Charli XCX con "Fancy"

Beyoncé feat. Jay Z con "Drunk In Love"

Miley Cyrus con "Wrecking Ball" (Ganador)

Pharrell Williams con "Happy"

Sia con "Chandelier"

MEJOR VÍDEO POP

Ariana Grande feat. Iggy Azalea con "Problem" (Ganador)

Avicii feat. Aloe Blacc con "Wake Me Up"

Iggy Azalea feat. Charli XCX con "Fancy"

Jason Derulo feat. 2 Chainz con "Talk Dirty"

Pharrell Williams con "Happy"

MEJOR VÍDEO MASCULINO

Ed Sheeran feat. Pharrell Williams con "Sing" (Ganador)

Eminem feat. Rihanna con "The Monster"

John Legend con "All Of Me"

Pharrell Williams con "Happy"

Sam Smith con "Stay With Me"

MEJOR VÍDEO FEMENINO

Katy Perry feat. Juicy J con "Dark Horse" (Ganador)

Iggy Azalea feat. Charli XCX con "Fancy"

Ariana Grande feat. Iggy Azalea con "Problem"

Beyoncé con "Partition"

Lorde con "Royals"

MEJOR VÍDEO HIP-HOP

Childish Gambino con "3005?

Drake feat. Majid Jordan con "Hold On (We're Going Home)" (Ganador)

Eminem con "Berzerk"

Kanye West con "Black Skinhead"

Wiz Khalifa con "We Dem Boyz"

MEJOR VÍDEO ROCK

Lorde con "Royals" (Ganador)

Linkin Park con "Until It's Gone"

Arctic Monkeys con "Do I Wanna Know?"

Imagine Dragons con "Demons"

Black Keys con "Fever"

ARTISTA PARA VER (#ArtistToWatch)

5 Seconds of Summer con "She Looks So Perfect"

Charli XCX con "Boom Clap"

Fifth Harmony con "Miss Movin On" (Ganador)

Sam Smith con "Stay With Me"

Schoolboy Q con "Man Of The Year"

Bang Showbiz.