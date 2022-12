¿Se casan Demi Lovato Y Wilmer Valderrama?

Tras retomar su noviazgo con la cantante Demi Lovato el pasado febrero, el actor Wilmer Valderrama tendría en mente protagonizar una emotiva pedida de mano, por lo que ya contaría con un anillo de compromiso. "Wilmer entró hace poco en uno de los establecimientos Tiffany y compró algo que a todas luces parecía un anillo.



Aunque eso no significa que le vaya a pedir matrimonio a Demi , puede que sea un simple regalo. Pero la realidad es que se le notaba muy nervioso, como si tuviera miedo a que alguien le viera", reveló un testigo ocular al portal RadarOnline.com, quien también desveló que el artista habría optado por grabar en la alianza la misma frase con la que felicitó a la cantante el día de su cumpleaños el pasado agosto: "Contigo para siempre".



Desde que se dieran una segunda oportunidad, la pareja parece haber encontrado finalmente su ansiada estabilidad emocional, algo que ha quedado plasmado durante sus numerosas apariciones públicas y, sobre todo, en el apoyo mostrado por Wilmer ante las decisiones de la popular cantante -ambos celebraron juntos la última aparición de Demi en el programa 'Factor X'.



Aunque la estrella del pop no se ha pronunciado de momento ante la hipotética idea de pasar por el altar, lo cierto es que ya tendría en mente los preparativos de su boda. "Viendo My Fair Wedding, eso me hace querer planear mi futura boda", comentaba la artista recientemente en su cuenta de Twitter.

