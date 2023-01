¡Se cansaron de los rumores! Justin Bieber y Hailey Baldwin hablan de su relación

A pesar de todas las fotos que ambos han publicado juntos en actitud cariñosa en las redes sociales, incluyendo una besándose en Año Nuevo, la modelo Hailey Baldwin y el cantante Justin Bieber no son en realidad pareja porque la joven considera que mantener una relación con él sería extremadamente "complicado".

"No es mi novio. Ahora él se va a ir de gira y las relaciones son muy complicadas. Todo el mundo le está dando demasiada importancia a esto y en realidad es muy sencillo. Y es algo exclusivamente entre él y yo", aseguró Hailey al periódico New York Post.

Pero Hailey no es la única que tiene dudas sobre la viabilidad de su relación. Justin también teme que, de comenzar un noviazgo con la maniquí, esta acabe resultando "herida" por no poderle prestar toda la atención que se merecería.

"¿Qué sucedería si al final resulta que Hailey es la chica con la que me voy a casar? Si apresurase las cosas podría hacerle daño, y entonces no habría vuelta atrás. Es muy difícil curar ese tipo de heridas. Es muy duro... sencillamente no quiero hacerle daño. Sé que en el pasado he hecho daño a otras personas y he dicho cosas que no sentía de verdad solo para hacerlas felices en ese momento. Así que ahora me centro más en mirar hacia el futuro, en asegurarme de que no las hago daño. No quiero poner a nadie en una posición en la que sienta que solo soy suyo para que al final acabe herida. Ahora mismo, no quiero que nada me ate en mi vida. Ya tengo muchos compromisos. Muchas responsabilidades. No quiero sentir que la chica a la que quiero es una responsabilidad añadida", explicó Justin a la revista GQ.

Por: Bang Showbiz