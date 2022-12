Scott Disick 'no duerme' con Kourtney Kardashian desde hace cinco años

El polémico Scott Disick ha desvelado que lleva cinco años "sin dormir" con Kourtney Kardashian, madre de sus hijos Mason (4) y Penelope (2), y embarazada en la actualidad de su tercer retoño.

La sorprendente revelación se ha producido durante una acalorada discusión que la pareja ha protagonizado durante la grabación de uno de los próximos episodios del programa de telerrealidad 'Kourtney And Khloé Take The Hamptons', después de que Kourtney le pidiera "espacio" para aclarar sus ideas tras la salida de Scott de rehabilitación, donde ingresó a raíz de casi sufrir una sobredosis por mezclar pastillas y alcohol.

Publicidad

"Permanecer borracho se convirtió en un trabajo de 24 horas, lo mismo que tomar pastillas sin parar para no tener que pensar en mi vida", aseguró Scott, quien perdió a su madre en octubre de 2013 a causa de una larga enfermedad y a su padre en enero de este año.

"Creo que esto va a ser un largo proceso para descifrar todo lo que ha pasado", señaló Kourtney, a lo que pareja le contestó recordándole que hace cinco años que no comparten cama: "¿Cuánto espacio más necesitas? No hemos dormido juntos desde hace cinco años. ¿Cuál es la diferencia? Honestamente, de verdad... Te quiero, pero...".

Sin embargo, las emotivas palabras de Scott no parecen haber conseguido hacer cambiar de opinión a Kourtney sobre su idea de tomarse un tiempo de descanso en su relación.

"No quiero volver a caer en la misma rutina. Créeme, me encantaría poder decirte que volviéramos y que todo está bien. Pero quiero hacer un cambio para que todo vaya a mejor, ya sabes: hacerme una idea de quién eres realmente", concluyó Kourtney.