Scarlett Johansson y Romain Dauriac se casarán en agosto

Pese a haber tratado de llevar el secretismo sobre su vida sentimental al máximo exponente, la actriz Scarlett Johansson está tan ilusionada ante la idea de pasar por el altar con su prometido, el periodista francés Romain Dauriac, que no pudo evitar anunciar delante de sus amigos durante una cena íntima en los Hamptons (Nueva York) que el esperado enlace se producirá en aproximadamente cuatro semanas, según informa el periódico The New York Post.

La famosa pareja, que lleva varias semanas alejada de la escena pública al tiempo que espera su primer hijo, compartía una suculenta cena con un selecto grupo de comensales entre los que se encontraban Howard Stern, Matt Lauer, la presentadora Barbara Walters y el famoso productor Harvey Weinstein, lo que podría indicar que los dos enamorados se están planteando darse el sí quiero en alguna de las lujosas fincas de los Hamptons, aunque en el pasado ya se especuló con la posibilidad de que la boda fuera a tener lugar en París, ciudad natal de Romain Dauriac.

La estrella del cine, que se casará por segunda vez tras contraer matrimonio con Ryan Reynolds en 2008 y divorciarse solo dos años después, ya aseguró en su momento que era un auténtico "desastre" en su faceta de planificadora, por lo que probablemente improvisará la mayor parte de los preparativos de su ceremonia nupcial.

"No suelo planear nada. Soy un desastre cuando planifico las cosas, así que creo que no voy a planear nada. ¡Me gusta improvisar!", confesaba la actriz al portal de noticias Access Hollywood.

Tras su fallida historia de amor con el actor de Hollywood, en cuya ruptura jugó un papel fundamental la presión mediática a la que ambos se veían sometidos, Scarlett Johansson encontró el amor en Romain Dauriac, su futuro marido y padre de su primer hijo, un periodista francés dedicado a las artes escénicas y no tan conocido como ella, lo que según la actriz ha facilitado que su relación sea mucho más llevadera.

"Tener una relación con alguien que no es famoso es fácil, pero no solo por eso. Hacemos cosas diferentes. Él está inmerso en el mundo del teatro, lo que está muy bien porque cada uno puede disfrutar del trabajo del otro sin conocerlo y sin la locura de tener que lidiar con problemas de agenda y cosas así", explicaba la artista a Vanity Fair.