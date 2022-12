Scarlett Johansson no es amiga de la tecnología

La actriz Scarlett Johansson no tiene demasiadas dotes para la tecnología, y además está convencida de que tiene un efecto negativo hacia los aparatos electrónicos que utiliza, ya que con ella nunca funcionan.

"Soy una torpe, no tengo habilidades tecnológicas, en absoluto. De hecho, creo que soy una de esas personas que tienen algún tipo de ión negativo funcionando porque cada cosa que toco, o se apaga o se rompe o no funciona", declaró la actriz a la revista HELLO!

Publicidad

Scarlett -madre de Rose (7 meses) junto a su marido Romain Dauriac- tampoco entiende la fascinación de la gente por las redes sociales, ya que ella prefiere "conectar" con la gente que le rodea en lugar de estar pegada a un móvil sin disfrutar del presente.

"No me interesan [las redes sociales]. Quiero conectarme con gente que conozco, no con gente que no conozco. Voy a un restaurante y veo familias y niños y están mirando su teléfono, están involucrados en otras cosas con sus amigos, en otro lugar, totalmente desconectados de lo que está pasando a su alrededor. Me parece extraño", añadió.

Interpretar a la Viuda Negra en 'Los Vengadores' parece haberle dotado a Scarlett de un superpoder muy práctico en su profesión.

"Puedo leer guiones muy rápido, lo que es muy útil en mi carrera. Y puedo cocinar algo parecido a la frittata. Eso es todo", bromeó la actriz.