Sandra Bullock se vistió de enfermera en pleno rodaje

Además de por sus dotes interpretativas, Sandra Bullock también destaca por ser una persona atenta con todos los que le rodean, tal como demostró el pasado domingo en el set de rodaje de su última película, 'Our Brand is Crisis', cuando corrió a socorrer a una actriz que se había desmayado, a quien no dejó de abanicar y dar de beber hasta que llegaron los servicios de emergencias, según informa el portal TMZ.

La mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano de Nueva Orleans, donde se filma la película, con síntomas de haber sufrido una insolación.

Después del incidente, los responsables de la producción decidieron suspender el rodaje durante un día para volver al trabajo este martes.

Aunque todavía se desconocen los detalles argumentales, Sandra podría estar interpretando el papel de una consultora política retirada en esta nueva película, que se centra en una campaña estadounidense en favor de un candidato a la presidencia de Bolivia en el año 2002.

Queda por ver si este nuevo trabajo de Sandra recibe la misma buena aceptación que su papel de 2013 en 'Gravity' -largometraje galardonado con siete Óscar en 2013-, en el que dio vida a la investigadora médica Ryan Stone, una experiencia de la que quizás extrajera las dotes de enfermera improvisada que ha demostrado ahora.

Por: Bang Showbiz