La carismática Sandra Bullock odia los selfis porque piensa que crean una imagen de falsa perfección que puede ser perjudicial para las personas.

"Odio sacarme selfis. No me sacaré un selfi que no pueda borrar. No los subo a redes sociales ni hago nada de eso. La gente tiene esos sitios donde publican cosas, tratando de proyectar una imagen y conseguir 'Me gustas'. Leí un artículo genial acerca de cómo hay un mayor índice de depresión porque la gente está observando al resto en Facebook y viendo esas vidas perfectas que muestran las fotos. No estamos representando nuestras vidas de una manera honesta. Es como cuando gritas a tu hijo, no te vas a sacar un selfi siendo una madre horrible. No, estás esperando al perfecto selfi. ¿Se me ve más delgada ahora? ¿Se me ve bien? Es una falsa proyección de nuestra vida. Hollywood se ha vuelto global. Todo el mundo es Hollywood ahora mismo", explica en el periódico The Times.

A la intérprete de 51 años -madre de dos niños adoptados, Louis y Laila- le preocupa mucho cómo estas imágenes pueden afectar a los más jóvenes.

"Creo que es aterrador que los niños y jóvenes, al estar desarrollándose, tengan esa falsa sensación de aceptación basada en una imagen. ¿Cómo puedes solucionar eso cuando está por todos lados?", añade.