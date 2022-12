Sandra Bullock está 'perdidamente enamorada' de su nuevo novio

La actriz Sandra Bullock -que se separó de su marido Jesse James en 2010 entre rumores de que él le había sido infiel- lleva "quedando en secreto" con el fotógrafo y exmodelo Bryan Randall desde hace algunos meses, tiempo en el que ha podido ganarse la aprobación de los amigos de la artista.

"Sandra presentó a Bryan por primera vez a sus amigos en una fiesta por el 4 de julio en Austin, Texas, y fue un gran éxito. Han estado intentando ir poco a poco. Al principio Sandra tenía reparos en hablar de él como su novio, pero ha quedado claro que ambos están perdidamente enamorados", revela una fuente a la revista Grazia.

Sandra -madre de Louis (5)- se siente mucho más segura desde que Bryan está cerca, tras el susto del año pasado después de que un extraño entrara en su casa.

"Se siente segura con él y se puede ver de manera obvia que hay mucha química entre ellos. Bryan no puede ser más diferente que el ex de Sandra", añade.

La intérprete ya ha hablado en otras ocasiones acerca de lo devastada que quedó cuando finalizó su matrimonio.

"Me quedé tirada y con el corazón roto. No sabía cómo me iba a levantar. Pero simplemente dejé que pasara el tiempo. No crees que vaya a pasar cuando estás en medio, pero al final pasa", confesó la actriz al Daily Mirror.