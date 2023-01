Sam Smith sigue los pasos de Adam Lambert con el arte egipcio

El cantante Sam Smith visitó la semana pasada la galería londinense Barakat, especializada en arte antiguo, para adquirir algunos objetos. Y lo hizo inspirado por el cantante y fan de la cultura egipcia Adam Lambert, con quien había estado poco antes en Nueva York.

"Sam se ha visto contagiado por la pasión de Adam. Su primer tatuaje fue el ojo egipcio de Horus, que se hizo antes de 'American Idol' para protegerle durante el programa. Lo primero que hizo Sam cuando volvió a Reino Unido fue echar un vistazo a los artículos de la galería", contó una fuente al periódico The Sun.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para Sam ya que recientemente dejó Twitter debido a la polémica generada después de asegurar en su discurso de agradecimiento tras ganar el Óscar a Mejor Canción Original por 'Writing's on the Wall', de la película 'Spectre', que era el primer hombre abiertamente homosexual en llevarse un galardón de la Academia. Sus palabras hicieron que el guionista Dustin Lance Black -pareja del saltador de trampolín Tom Daley- le recordara en la red social, que él ya había ganado el Óscar a Mejor Guion Original en 2009 por 'Milk'.

Sam pidió perdón por su error, pero después decidió abandonar su cuenta tuiteando: "Voy dejarlo una temporada. Unos Martinis mezclados, no agitados están en camino [en referencia a la bebida característica de James Bond]".

Por: Bang Showbiz