Sam Smith quiere dar voz a los jóvenes gays que sufren

El cantante británico Sam Smith -quien confesó su homosexualidad a sus fans el año pasado- quiere ayudar a todos los gays del mundo que estén pasándolo mal debido a su sexualidad. Por eso ha creado una fundación para promover los derechos de los gays.

"Quiero ser un portavoz para la juventud gay con problemas de todo el mundo. He creado una fundación", declaró a la revista francesa TÊTU.

Sam, quien se encuentra actualmente recuperándose de una operación en sus cuerdas vocales y no puede hablar, admitió también que le hace gracia pensar que su música la estarán disfrutando muchas personas que no conocen su condición sexual, y que si la conocieran seguro que tendrían reparos.

"Me gusta pensar que habrá homófobos que escuchen mi disco y que no tengan ni idea de que soy gay", afirmó el artista de 23 años.

No es de extrañar la preocupación que Sam tiene por el bienestar físico y emocional de los homosexuales, ya que él mismo ha sido objeto de la violencia homófoba.

"Cuando me mudé a Londres me golpearon en el cuello cuando volvía del trabajo. Era sin duda un ataque homofóbico. Estaba en el teléfono hablando muy alto y llevaba auriculares rosas, estaba muy claro que era gay", contaba al periódico The Sun.