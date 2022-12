Sam Smith lanza 'Writing's on the Wall', tema central de 'Spectre'

El cantante Sam Smith ha lanzado su nueva canción 'Writing's on the Wall' -el sencillo de la próxima película de James Bond, 'SPECTRE'- hoy viernes a través de la plataforma Spotify.

Sam recurre a su voz de barítono y a un sinfín de falsetes para interpretar un tema lleno de sentimiento que sigue los pasos de otra balada dramática, la que cantó su compatriota Adele para la anterior película del agente 007: 'Skyfall'.

Se espera que 'Writing's on the Wall' sea el primer tema Bond que entra directamente al número uno de las listas de éxitos británicos.

Los propios productores de 'SPECTRE', Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, han definido la canción como "uno de los mejores temas de la historia de Bond", aunque sus buenas palabras no consiguieron calmar los nervios de Sam de cara a su lanzamiento.

"Estoy ca*ado. Con esta canción no me importa el éxito de ventas o esas cosas. Lo que me preocupa es hacer justicia al legado Bond. La presión de crear una canción Bond que esté a la altura de todas las demás es bastante grande. Me parece que mi música puede ser muy vulnerable y quería ponerle ese toque a Bond, haciéndole sonar más vulnerable de lo normal. Con los temas de 007 puedes ser todo lo dramático que quieras. El director, Sam [Mendes], me dio su opinión sobre algunas de las letras y se aseguró de que Bond no sonara demasiado débil, de que todavía fuese poderoso", explicó el cantante al periódico The Sun.

Después de meses de rumores, hace dos semanas por fin se confirmó que Sam sería el encargado de interpretar el tema principal de la vigesimocuarta entrega de la franquicia de James Bond, convirtiéndose en el primer artista británico masculino en grabar una canción para una película de 007 desde 1965.

"Este es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Me siento muy afortunado de poder anunciar finalmente que cantaré el próximo tema de Bond. Me siento muy emocionado por poder formar parte de un legado británico tan icónico y de seguir los pasos de algunos de los artistas que más me inspiran. Espero que todos disfruten de la canción tanto como yo he disfrutado haciéndola", anunció Sam en su cuenta de Instagram.

