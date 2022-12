Salma Hayek se vestía como punk en los 80

Aunque hoy en día es considerada una de las actrices más elegantes de la industria de Hollywood, la intérprete mexicana revela con cierta vergüenza que sus elecciones de estilo en la década de los 80 se caracterizaban por la transgresión y la excentricidad más absolutas, una apuesta por lo irreverente que tenía que ver con la rebeldía de sus años de adolescente.

En contraposición a los deslumbrantes vestidos de diseñador que luce en sus actuales apariciones en la alfombra roja, la Salma de esa época optaba siempre por la ropa y el calzado de cuero, exhibía un pelo azul y alborotado, e intimidaba a todo el que le miraba con las puntiagudas tachuelas de su chaqueta 'punkie'.



"En la década de los 80, me encantaba teñir mi pelo de azul con uno de estos sprays tan horribles que te dejan la melena como pegajosa. Pero eso no era lo único a destacar de mi apariencia: yo era una chica muy radical a la hora de seguir la estética punk, tenía predilección por las prendas de cuero y lucía pinchos por todas partes. En ese momento pensaba que mi estilo era el más moderno y que me ayudaría a ser popular, pero cuando vuelvo la vista atrás y recuerdo esa época a través de las fotos, me siento muy abochornada. ¿En qué estaba pensando cuando decidía salir a la calle con esos pelos?", bromeó la artista en una entrevista con el diario británico Metro.



Los inconfesables recuerdos de juventud que ahora desvela fueron experimentados de nuevo por la estrella de Hollywood durante el rodaje de 'Niños grandes 2', una película que presenta una escena en la que todo el elenco --que también incluye a Adam Sandler, Chris Rock y Kevin James-- se disfraza con llamativos atuendos para revivir una animada fiesta de los años 80. La divertida estampa que dejaron todos los protagonistas hizo las delicias de la hija de Salma, la pequeña Valentina Paloma (5 años), quien precisamente se erige como la principal responsable de que su famosa madre decidiera participar en la popular saga cómica.

"Una de las mejores cosas de formar parte de este equipo es que todos llevábamos a nuestros hijos al set de rodaje para que se conocieran y jugaran juntos. Valentina ha hecho muchos amigos durante la grabación de la primera y segunda parte, y eso nos ha ayudado a todos a crear un ambiente muy distendido y familiar con el que es más fácil trabajar. Los niños han disfrutado tanto como nosotros de esta experiencia", explicó la diva.



Aunque Salma nunca pensó que pudiera encajar con el tipo de personalidad de sus compañeros de rodaje, la intérprete también animó a su marido, el empresario francés François-Henri Pinault a unirse a los actores masculinos del filme en los breves períodos de descanso que tenían lugar durante la jornada laboral. Para sorpresa de la actriz, el magnate de la moda logró integrarse a la perfección en la reunión de intérpretes y cómicos, demostrando que su carisma y su carácter afable son dos rasgos que tienen a Salma enamorada.



"Fue una situación muy curiosa, porque nunca me imaginé que dos tipos de personalidades tan diferentes pudieran complementarse tan bien. Los chicos [los coprotagonistas de la cinta] se portaron genial con él y mi marido les demostró que esa apariencia de tipo serio no es tan pronunciada en la realidad. Se llevaron genial en todo momento e incluso salieron juntos a tomar algo en alguna ocasión. Creo que a François le ayudó a relajarse y a dejarse llevar un poco, porque en este matrimonio él es claramente el hombre maduro y yo la chica alocada", reveló la extrovertida artista.



Por: Bang Showbiz