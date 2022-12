Salma Hayek prohíbe a su hija usar las redes sociales

La actriz mexicana Salma Hayek se niega a dejar que su hija Valentina de siete años se estrene en el mundo de las redes sociales porque cree que eso le hará crecer muy rápido.

"Es todo un mundo nuevo. Estoy tratando de estar alejada de él tanto como pueda, pero hay presión porque a todas las otras niñas les están dando teléfonos y todos los niños quieren lo que los otros tienen en el colegio. No sienten que sean parte del grupo si no tienen las mismas cosas. Quiere plazos para todo: '¿Cuándo me vas a dar un teléfono? ¿Cuándo podré maquillarme? ¿Cuándo...? Le he dicho que pare y que disfrute solo con lo que puede hacer ahora", cuenta la actriz a Us Weekly.

Salma tiene su propia compañía de cosméticos Nuance Salma Hayek, para la que la pequeña Valentina es la número uno probando cosas.

"Le encanta el olor de los jabones. Y hay un gloss rosa que le dejo ponerse", afirma.

Sin embargo, la pequeña tiene las cosas muy claras y no hace caso a los consejos de belleza que le da su madre.

"Tiene el pelo tan largo... pero no puedo convencerle de que se lo corte", añade la actriz.

Por: Bang Showbiz