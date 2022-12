Salma Hayek pone celosa a la mujer de Pierce Brosnan

Aunque las románticas escenas que Salma Hayek y Pierce Brosnan han protagonizado recientemente en California correspondían únicamente a las líneas del guion de su última película, 'How To Make Love Like An Englishman', a la esposa del veterano intérprete, Keely Brosnan, no parecen haberle sentado muy bien las ficticias muestras de pasión que ambos se han dedicado, hasta el punto de que trata de evitar que los dos actores estén en contacto una vez terminada la jornada laboral.



"Keely está convencida de que Salma Hayek está empezando a sentir algo por Pierce, como consecuencia del tórrido idilio que viven sus personajes. Al principio se lo tomó como una situación normal que es parte de su trabajo, pero en su opinión Salma se está tomando demasiadas confianzas y, además, está cruzando progresivamente la línea de lo que es aceptable para dos colegas de profesión", reveló al diario The National Enquirer una fuente presente en el rodaje de la cinta.



Las inseguridades que habrían empezado a florecer en Keely últimamente le habrían llevado a presentarse sin previo aviso en los estudios donde tiene lugar la filmación de la película , con el objetivo de controlar los pasos de su carismático marido y, de paso, dejar muy claro a su supuesta rival que Pierce Brosnan no está disponible para ningún tipo de aventura sentimental.



"Keely está obsesionada con lo que está ocurriendo en el set de rodaje, por lo que ha empezado a aparecer de repente en medio de la jornada de trabajo para comprobar que todo está bien. Lejos de mostrarse amigable con Salma, le ha dirigido varias miradas de desprecio para dirigirle el hostil mensaje de que no puede acercarse a su hombre", aseguró el mismo informante.



Pese a la naturaleza de las filtraciones que aparecen en la citada publicación, lo cierto es que Salma Hayek siempre ha proyectado en sus apariciones públicas la estabilidad que vive su matrimonio con François-Henri Pinault, con quien reside en Francia desde hace cinco años y con quien tiene a su única hija, la pequeña Valentina Paloma.



Fuente: Bang Showbiz

