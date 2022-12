Salma Hayek no se separa de su hija más de una semana

Desde que diera luz a la adorable Valentina hace seis años, la actriz Salma Hayek ha preferido dosificar sus apariciones en la gran pantalla para poder dedicarse plenamente a la idílica familia que ha formado junto a su marido, el empresario francés Francois-Henri Pinault, hasta el punto de rechazar cualquier compromiso que le obligue a separarse de su hija durante más de una semana.

"Nunca estoy lejos de Valentina más de una semana, para mí es muy importante ser una buena madre y esposa", aseguró la estrella mexicana a la revista italiana Io Donna.

Sin embargo, la versátil artista también es capaz de flexibilizar un poco su sólida ética familiar para poder implicarse en aquellos proyectos que le resulten lo suficientemente interesantes, como la última película del galardonado director Matteo Garrone 'The Tale of Tales', una versión moderna de varios cuentos italianos en la que la intérprete no ha podido resistirse a participar.

"Matteo es el mejor director del mundo, y estoy convencida de que esta será su mejor película hasta la fecha", declaró Salma, para admitir justo después que, pese a su ilusión, el rodaje acabó siendo una de las experiencias más duras a las que se ha enfrentado en su carrera: "Ha sido uno de los rodajes más extenuantes de mi vida. Me pasé días teniendo que subir por las montañas sicilianas vestida con trajes de época y llevando una corona en la cabeza. Pero mereció la pena, y sin duda los efectos especiales dejarán al público sin palabras".

Pero más allá de las anecdóticas incomodidades a las que se vio sometida durante la filmación, con esta última cinta Salma ha tenido la oportunidad de seguir trabajando en dirección hacia su objetivo de reinventar su imagen en la industria cinematográfica, ya que en la actualidad prefiere huir de los papeles estereotipados que suelen interpretar los intérpretes mexicanos y que, en su opinión, suelen estar demasiado vinculados al tema del narcotráfico.

"Teniendo en cuenta que a los mexicanos se nos suele relacionar demasiado con la droga, las únicas reinas a las que podía aspirar antes era a las de los cárteles de la cocaína [en referencia a su papel de mafiosa en la cinta 'Salvajes', de Oliver Stone]. Así que me estoy tomando este personaje con mucha seriedad. La película tiene un guion increíble y un vestuario precioso", confesaba recientemente a la revista New Beauty.