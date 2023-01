Salma Hayek la lía en Instagram al salvar a una mariposa de una araña

Uno de los rasgos que más valoran los admiradores de Salma Hayek es su amor por los animales y su compromiso con la defensa de sus derechos. Sin embargo, la última publicación que la actriz ha compartido en sus redes sociales, un vídeo en el que ella y su hija Valentina (8) salvan a una mariposa que había quedado atrapada en una tela de araña, ha divido a sus seguidores: mientras que algunos alaban su gesto, otros lo critican por haberle robado el alimento a la araña.

"Valentina y yo hemos rescatado a esta preciosa mariposa que estaba atrapada en una tela de araña", escribió la intérprete junto al vídeo en el que se ve cómo ayuda a una mariposa de color negro a librarse de una tela de araña en la que había quedado atrapada.

"Pobre animalito. Estabas en el lugar adecuado en el momento correcto", aplaudía uno de sus seguidores, mientras que otro le recriminaba haber "cometido un error al intervenir con la naturaleza" o haber interrumpido "el círculo de la vida".

"Es el círculo de la vida, debes permitir que la naturaleza siga su curso. La próxima vez no interfieras", aseguraba otro seguidor.

Lo cierto es que el amor incondicional de Salma por los animales le ha metido en líos en más de una ocasión. Sin ir más lejos, durante su estancia en Bulgaria el verano del año pasado adoptó un perrito callejero a pesar de que le había prometido a su marido, el empresario François-Henri Pinault, que no rescataría más animales porque ya tenían 30 en el santuario que ha creado en su casa.

"Mi marido me dijo que ni uno más porque ya teníamos 30, y le juré que no recogería más animales, pero no pude resistirme... Adopté un perrito y pensé que me iba a matar. Así que se me ocurrió un plan genial para decírselo, pensé: 'Voy a hacerle creer que estoy teniendo una aventura y al final le explicaré que no es verdad y le daré la noticia'. Así que le llamé y le dije que teníamos que hablar y yo nunca digo eso, así que se asustó mucho. Cuando me llamó le dije: 'Me rompe el corazón decirte esto porque sé que te decepcionaré, y me ha costado mucho reunir el coraje para decírtelo... pero tienes que entender que estoy aquí sola, trabajando mucho y es una combinación letal porque no piensas claramente... '. Y entonces él me cortó y me dijo: 'Dios mío, ¡por favor no me digas que has adoptado otro perro!'. Me enfadé mucho porque se ve que soy muy predecible", explicaba Salma en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.