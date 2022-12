Salma Hayek defiende su protesta en el Festival de Cannes

Aunque el famoso certamen cinematográfico siempre ha exigido a las celebridades que se abstengan de dar una dimensión política y social al evento, la actriz mexicana Salma Hayek rompió por completo el protocolo este sábado al pedir en la alfombra roja la liberación de las más de 200 niñas nigerianas secuestradas por la banda terrorista Boko Haram; una decisión que, a pesar del revuelo mediático generado, ha hecho que la estrella se sienta aún más orgullosa de su lucha en defensa de los más desfavorecidos.

"Lo siento, pero no pude evitar aprovechar la presencia de los fotógrafos para pedir lo que todo el mundo quiere: que las niñas vuelvan a casa sanas y salvas. Siempre he estado involucrada en actividades que tratan de fomentar el respeto a las libertades de la mujer, de defender sus derechos y de trabajar por el acceso a una educación abierta y de calidad. Sé que el Festival de Cannes debe destacarse principalmente por las películas y por el concurso, pero hay que dejar claro que no nos hemos olvidado de esta terrible e injusta situación", se justificó la intérprete azteca en una entrevista al diario australiano Canberra Times.

Publicidad

Al igual que han hecho las numerosas figuras públicas que se han sumado a la campaña 'Bring Back Our Girls' -cantantes, actores y políticos, entre otros-, la estrella no ha dejado de movilizarse para pedir a los principales jefes de estado y de gobierno que hagan todo lo posible para que el dramático secuestro tenga un final feliz que sirva de ejemplo a la comunidad internacional.

"Hay que poner un poco de presión en las autoridades y líderes mundiales para que hagan algo al respecto, ya que es intolerable que las mujeres, y especialmente las más pequeñas, sufran vejaciones constantes y se las reduzca a meras esclavas por un grupo de intolerantes", añadió la carismática intérprete al mismo medio.

Además de sacar a relucir su lado más reivindicativo, la presencia de Salma Hayek en la Costa Azul se vio definida por la presentación de su ambiciosa película de animación, 'El Profeta', compuesta por varios capítulos que, además de haber sido dirigidos por algunos de los directores más reputados del género, pone imágenes a los poemas del célebre escritor libanés Gibran Jalil Gibran, autor que compartía nacionalidad con los ancestros de la popular actriz.

Al esperado evento acudió una gran representación de la cinematografía francesa y mexicana, hasta el punto de que el oscarizado cineasta Alfonso Cuarón y la productora Daniela Michel pudieron compartir impresiones con los actores Gérard Depardieu y Julie Gayet tras la proyección de la cinta. La mezcla de culturas y el optimista mensaje que se desprende de los textos de su poeta predilecto hicieron que Salma declarara con entusiasmo que su intervención en Cannes había constituido uno de los "mejores días de su vida".