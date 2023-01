"Salí a cantar con la cremallera abierta": Pablo Alborán cuenta bochornosas anécdotas

Cuando un artista sobrepasa cierto número de conciertos o giras, acaba por acumular un repertorio de anécdotas a cada cual más humillante sobre sus meteduras de pata, caídas o fallos de vestuario.

En su última entrevista televisiva, a Pablo Alborán le ha tocado revivir a la fuerza esos momentos que sin duda preferiría olvidar por insistencia del presentador Pablo Motos, quien no le dio respiro hasta que accedió a relatar cuáles han sido sus experiencias más bochornosas sobre el escenario.

"Ya sabía que esto me iba a perseguir el resto de mi vida", aseguró claramente avergonzado cuando Motos le preguntó a bocajarro si era cierto que en una ocasión se "le había escapado un pedo durante un concierto", a lo que él respondió de forma casi automática que no había sido él, antes de añadir: "En medio de un concierto se camufla más y se le puede echar la culpa al de al lado. Fue tan así, que no sé realmente si fui yo. Puede que sí. ¿Podemos cambiar de tema?".

Pero ahí no acabó el mal trago para el intérprete, ya que también le tocó recordar otra ocasión en que, por despiste, salió a escena con la cremallera de los pantalones bajada.

"Llevaba unos pantalones rojos y salí a cantar con la cremallera abierta. Y de repente veo a mi mánager que me hace gestos. Y yo seguía...", declaró, ya sin poder evitar reírse de sí mismo cuando le tocó explicar que ni siquiera los gestos que le hacía su equipo le hicieron darse cuenta de qué estaba ocurriendo hasta mucho más tarde: "Seguí hasta que me dijeron por el pinganillo: 'Niño, que te subas la cremallera que te lo lleva diciendo Esperanza desde hace una hora'".

Para ser justos, Alborán parece tener más mala suerte de lo normal en lo que respecta a este tipo de percances, como demuestra el hecho de que poco antes de comenzar el programa acabara quedándose en ropa interior por culpa de un fallo con su atuendo.

"Justo antes de salir en El hormiguero se me rompió el pantalón... cosas que pasan ...... y que se arreglan gracias a la maravillosa sastre del programa", confesó él mismo en su Instagram junto a una imagen en la que aparecía sentado en un sofá y tapado con una toalla mientras cosían sus pantalones.

