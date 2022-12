Ryan Reynolds sabe que será un padre habilidoso

El actor Ryan Reynolds (38) y su mujer, la también actriz Blake Lively (27), están esperando su primer hijo juntos con gran ilusión, tanto es así que el intérprete tiene muchas ganas de poner a prueba sus conocimientos prácticos sobre el tema, por complicada que resulte en ocasiones la paternidad.

"No tengo un estómago débil. Soy bueno cambiando pañales, y no tengo ningún problema con la diarrea y ese tipo de cosas, sobre todo porque tengo un montón de sobrinos y sobrinas y ya lo he hecho antes", reveló el actor a la revista People.

Pese a que la pareja no conoce todavía el sexo de su bebé, el actor tiene muchas ganas de tener un "compañero" con quien pasar el rato.

"Me hace mucha ilusión tener un compañero. Todavía no sabemos si será niño o niña, pero sea lo que sea siempre voy a tener una atadura con la realidad que no desaparecerá nunca", añadió.

Las ganas de ser padre de Ryan no impiden que el actor sea consciente de que debe dejar un "margen de error", dado que es la primera vez que se enfrenta a algo así y es improbable que hago todo bien.

"Se tiende a hacer mucho hincapié a los padres primerizos sobre los errores que no deben cometer. Me encuentro en esa etapa, aunque estoy tratando de ser abierto, comprensivo y de dejar un amplio margen de error", concluyó.