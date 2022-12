Ryan Reynolds provoca deseo sexual en un perro

El actor Ryan Reynolds no solo vuelve locas a las señoras. El intérprete canadiense da vida a un enfermo mental en la nueva comedia negra titulada 'The Voices', en la que su gato intenta convencerle de que se convierta en un asesino en serie mientras que su perro trata de detenerle, y es precisamente con este animalito con el que desarrolló un vínculo especial.

"El perro y yo nos llevábamos genial, demasiado bien diría yo. Cuando lo abrazaba o lo acariciaba le provocaba una tremenda erección. Era algo un poco molesto", revelaba el intérprete al periódico Metro.

Publicidad

Pero Ryan no se hizo tan amigo de la otra mascota del rodaje.

"Al gato con el que trabajaba le respetaba como si fuera un leopardo. Yo a él no le gustaba y cada vez que rodábamos una escena intentaba arrancarme el tórax con sus garras", explicaba el actor.

No menos huraña se mostró su propia mujer, Blake Lively, quien al acudir de visita un día al set quedó espantada con la indumentaria de su personaje.

"Recuerdo cuando mi mujer vino a visitar el rodaje de 'The Voices' por primera vez. Entré en mi caravana cubierto de sangre y ella se quedó absolutamente horrorizada. Le dije: 'Lo siento. En la próxima escena me limpiarán la sangre'. Pero entonces Blake dijo que no era la sangre lo que le había impresionado, sino los horribles vaqueros y la camiseta de color morado. ¡Parecía la ropa de un depredador sexual!", añadió.

Publicidad

Por: Bang Showbiz