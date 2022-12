Ryan Reynolds ejerce de padre protector

El actor Ryan Reynolds -que se convirtió en padre por primera vez en diciembre junto a su mujer Blake Lively- está sorprendido de todo lo que quiere a su hija y de cómo quiso protegerla desde el primer momento en que la vio.

"Le solía decir [a Blake]: 'Yo haría lo que fuese por ti. Nunca querría a nadie tanto como te quiero a ti'. Pero el primer momento en que vi los ojos de mi hija supe que si estuviéramos siendo atacados usaría a mi mujer como escudo humano para proteger a mi bebé", declaró en el programa de David Letterman.

Pero aunque su hija es lo primero, Ryan (38), está más enamorado que nunca de Blake, con quien se casó en septiembre de 2012.

"No soy de los que hacen vomitivas declaraciones de amor en directo pero cuando tuvimos a nuestra hija me sentí más enamorado de mi mujer que nunca antes en mi vida. No podía creérmelo", confesó.

Como Blake sigue dando el pecho al bebé -cuyo nombre aún se desconoce- los roles del matrimonio como padres son muy diferentes.

"Como soy el chico me he convertido en un centro de cambio de pañales conectado a un sistema de soporte vital. Pero mi mujer es el desayuno, el almuerzo y la cena. Ella es como un [restaurante] Denny´s humano, todo el día y toda la noche. Romántico, ¿verdad? Aunque es el Denny's más bonito que he visto", añadió.