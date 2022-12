Ryan Gosling y Eva Mendes pasan noches en vela cuidando a su bebé

Al igual que cualquier otra pareja de padres primerizos, Eva Mendes y Ryan Gosling no están teniendo precisamente demasiado tiempo para dormir durante los primeros días de vida de su hija recién nacida ya que aún no han logrado adaptarse al irregular horario de sueño del bebé, lo cual no impide que ambos estén "encantados" ante su primera experiencia en la paternidad.

"Los dos están encantados, pero cansados. Son conscientes de que todavía va a tener que pasar un poco más de tiempo antes de que logren ajustarse al horario del bebé", aseguró una fuente cercana a la pareja a E! News.

Poco a poco los dos intérpretes han ido ajustándose a su nueva situación familiar, y aunque en un principio contaron con la ayuda de sus respectivas madres, las orgullosas abuelas han ido reduciendo cada vez más sus visitas al hogar familiar durante los últimos días, dado que tanto Eva como Ryan ya se ven perfectamente capaces de lidiar con los cuidados de su pequeña sin ninguna asistencia.

"Ryan y Eva están cogiendo cada vez más confianza para hacer las cosas por sí mismos", añadió.

Por el momento, se desconoce qué nombre han elegido los recién estrenados padres para su primera hija, quien nació el pasado 12 de septiembre en un hospital de Los Ángeles, un momento muy especial para la pareja.

"Fue algo muy emocionante para Eva y Ryan. Los dos rompieron a llorar cuando vieron a su hija por primera vez", aseguraba un informante al mismo medio.

