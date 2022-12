Ryan Gosling se aleja definitivamente de Eva Mendes

Han pasado solo 24 horas desde que saliera a la luz que el guapo Ryan Gosling y su expareja Rachel MacAdams -quienes saltaron a la fama por el drama romántico 'El diario de Noa'- no podían ni mirarse a la cara durante el rodaje de la afamada película de 2004, un desencuentro que luego no impidió que la pareja protagonizara un estable romance en la vida real que se prolongó durante cuatro años.

En la actualidad el rubio canadiense mantiene una relación sentimental con la también intérprete Eva Mendes, a quien recientemente dirigió en la cinta que constituía su debut como cineasta, 'Lost River', pero la buena salud de esta historia de amor no ha dejado de ser puesta en tela de juicio por todos aquellos que, asegurando conocer perfectamente la intrahistoria de la pareja, están convencidos de que Ryan Gosling no ha sido capaz de enterrar los sentimientos que aún le unen a la adorable Rachel MacAdams.

"En el momento en que empezó a comentarse que Rachel podría estar locamente enamorada de Jake Gyllenhaal [rumores que no han sido desmentidos por ninguno de los dos artistas], Ryan se puso hecho una furia y no dudó en llamar directamente a Kayleen [hermana de Rachel] para que le dijera con sinceridad si era verdad lo que había escuchado. Ryan cree que debería haber sido de los primeros en haber recibido esa noticia, pero la hermana de Rachel le dejó muy claro que no tiene derecho a entrometerse en sus vidas", reveló una fuente a la revista OK!

El súbito interés que el versátil intérprete habría mostrado en la vida privada de su expareja, con quien además podría protagonizar un reencuentro público por el 10º aniversario de 'El diario de Noa', explicaría entre otras cosas por qué Eva Mendes prefirió no acompañarle al festival de Cannes para la presentación de la denostada 'Lost River', una ausencia que ha intensificado aún más los rumores sobre una posible e inminente ruptura.

Por su parte, la actriz de origen cubano se mantiene completamente alejada del debate que ha originado el estado actual de su vida sentimental y, a diferencia de Ryan Gosling, ha reducido al máximo sus entrevistas y demás citas con la prensa para evitar ser preguntada por cualquier asunto relacionado con su vida amorosa, temas entre los que también se encuentra la supuesta "atracción" que el joven Zac Efron sentiría por ella, según lo publicado por numerosos medios en Estados Unidos.