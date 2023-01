Russell Crowe arremete contra una línea aérea por no dejarle volar con un hoverboard

El actor Russell Crowe arremetió contra la aerolínea Virgin Australia al ser informado de que no podía llevar a bordo del avión en el que tenía previsto embarcar junto a sus hijos Tennyson y Charles un 'hoverboard' (patín eléctrico), ya que las baterías de ion de litio que usa el aparato suponen un riesgo para el transporte aéreo. Enfurecido por no poder llevar consigo el minivehículo en su viaje de Sídney a Coffs Harbour, en Nueva Gales del Sur (Australia), Crowe acudió a Twitter.

"Rídiculo, ¿no dejan llevar tablas de segway como equipaje? Ya es tarde avisarte en el aeropuerto. Mis hijos y yo descargamos todo. Adiós Virgin. Hasta nunca. ¿Por qué no me informasteis cuando reservé mi billete? ¿Dónde ha quedado vuestro deber de responsabilizaros por esto? Estoy esperando una respuesta, ¿dónde está vuestro deber de responsabilizaros por esto? ¿Por qué no me lo decís cuando estoy reservando mi billete?".

Al leer su queja, el actor y humorista Joel Creasey contestó a Crowe: "Eres millonario querido, ten un poco de perspectiva. Prueba Tiger. Ni siquiera tienen pilotos de verdad".

A lo que el actor de 51 años respondió: "Soy padre, Joel. Con dos hijos en el aeropuerto intentando empezar nuestras vacaciones".

Crowe y sus hijos abandonaron el aeropuerto sin subirse al avión.

Por su parte, un portavoz de Virgin emitió un comunicado defendiendo la posición de la compañía.

"La seguridad es la máxima prioridad en Virgin Australia. Debido a medidas de seguridad, Virgin Australia, junto a las aerolíneas australianas más importantes y a muchas otras por todo el mundo, no permite el transporte de pequeños vehículos operados con baterías de ion de litio, ya sea en cabina o bodega".