Rupert Grint no quiere ser reconocido en público

El actor británico Rupert Grint, famoso por dar vida al simpático Ron Weasley en la saga de 'Harry Potter', desearía que nadie se percatara de su presencia en los muchos festivales de música a los que acude durante el período estival, pero sabe que para que eso sucediera necesitaría tener entre sus manos la "capa de invisibilidad" que solía utilizar su álter ego en las películas del popular hechicero, algo que por el momento no se encuentra a su disposición.

"La verdad es que resulta un poco incómodo estar rodeado de gente en un espacio público, sobre todo cuando te encuentras en un festival de música. La gente suele ser muy amable conmigo, no es que pretenda quejarme, pero obviamente me resulta complicado disfrutar de la música si todo el mundo trata de hablar conmigo o varias personas me piden que pose con ellos para una foto. Desearía tener en mi poder la capa de invisibilidad que usaban nuestros personajes de 'Harry Potter', ya que creo que esa sería la única manera de no ser reconocido durante unas horas, sobre todo entre los borrachos", bromeó el joven intérprete a la revista Independent Radar.

Pero lo cierto es que Rupert Grint ya logró en una ocasión llamar la atención de todos los asistentes a uno de estos eventos veraniegos y, al mismo tiempo, conseguir que nadie fuera capaz de identificarle, al tener la brillante idea de alquilar un llamativo disfraz de caballo que, aunque no le brindaba toda la movilidad deseada, al menos le proporcionó la privacidad necesaria para bailar y divertirse sin tener que preocuparse por las miradas indiscretas.

"Es cierto, una vez me dio por experimentar con los disfraces y llegué a un festival vestido de caballo. Estábamos en pleno verano, pero no fue hasta que me presenté en el recinto cuando me di cuenta de que había sido una idea terrible elegir ese traje concreto. Hacía mucho calor y sentía una claustrofobia terrible, pero al mismo tiempo me sentía liberado, concentrar las miradas de toda la gente sin que nadie sepa quién eres es alucinante", aseveró.