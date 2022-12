Rumer Willis pensó en operarse tras ser continuamente criticada por su físico

La hija de Bruce Willis y Demi Moore, Rumer Willis, encontró "duro" crecer siendo el centro de la atención mediática y recibiendo numerosos comentarios poco agradables sobre su físico, lo que le hizo tener problemas de autoestima.

"Cuando creces con padres que son conocidos en todo el mundo, cuando estás bajo la atenta mirada de los medios y de las revistas de cotilleo, es realmente duro. Cuando era adolescente era súper rara, no creo que me sintiera cómoda en mi cuerpo o con cómo era, y la gente era mala. La gente decía que parecía un hombre o que todo lo tenía bien menos la cara. También decían que tenía cabeza de patata, es lo decían mucho. Básicamente se reían de cómo era. Mi madre, que es una de las mujeres más guapas que he conocido, era con quien todo el mundo me comparaba... A mí me decían que me parecía más a mi masculino padre que a mi preciosa madre. Durante años pensé que igual me tenía que hacer la cirugía estética. Bastará si me cambio la cara o si adelgazo mucho, me decía. Creía que esa era la respuesta. Pero no", señaló la actriz de 26 años.

Rumer aprendió a quererse a sí misma tras ver cómo su hermana Tallulah, de 21 años, pasó por rehabilitación el año pasado para solventar algunos problemas, entre ellos un desorden alimenticio. En el programa 'Dancing with the Stars' explicó por qué 2014 había sido un año memorable: "Pasé por un montón de cambios que me afectaron de manera muy positiva. Mi hermana Tallulah estuvo en rehabilitación, eso me inspiró porque no trató de ocultarlo. Se dijo: 'Aquí están mis fallos y está bien. Sigo siendo yo y sigo siendo guapa, nada importa'. Me di cuenta de que podía sentirme de la misma manera y que necesitaba dejar de escuchar a los que me criticaban".