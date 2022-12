Rumer Willis celebra su cumpleaños con una tarta en forma de pistola

La hija de Bruce Willis y Demi Moore, Rumer Willis, cumplió el pasado sábado 26 años, motivo por el cual su madre decidió ordenar una tarta cuyo atractivo principal era una pistola en la que se podía leer: "Feliz cumpleaños Rumer... Bang Bang".

Antes de hincar el diente en semejante obra de arte, Rumer decidió compartir con sus seguidores de Instagram una foto del pastel, imagen a la que acompañó con una frase de agradecimiento a Demi: "La mejor tarta. Gracias mamá por hacer este día (tan) especial (sic)".

La tarta sería un guiño a la aparición de Rumer en 'For the Record', el musical que rinde homenaje al director Quentin Tarantino, y donde la joven canta 'Bang, Bang (My Baby Shot Me Down)'.

Esto contrasta con las últimas noticias que tuvimos de Bruce Willis y Demi Moore, quienes habían tenido recientemente que obligar a la menor de sus hijas, Tallulah (20), a entrar en rehabilitación para superar la dismorfia corporal -excesiva preocupación por algún defecto de su cuerpo- y el desorden alimenticio que sufre desde niña, problemas que se habrían visto acrecentados por su más que posible adicción al alcohol y otras sustancias.

"A Tallulah le dieron un ultimátum. Sus padres le amenazaron con quitarle todo", contaba recientemente una fuente a la revista People.