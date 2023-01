Ruby Rose y Taylor Swift dieron la bienvenida al nuevo año bailando

La actriz de 'Orange Is The New Black' Ruby Rose celebró la Nochevieja bailando durante toda la velada con su amiga Taylor Swift.

"Solo bailamos. Simplemente bailamos como idiotas, nos lo pasamos muy bien. Bailamos al son de canciones de Drake. No podría imaginarme una Nochevieja mejor", cuenta a The Cut.

Publicidad

Ruby también quiso defender a Jennifer Lawrence por decir que le gusta vestir como una "lesbiana descarada y poderosa".

"No había escuchado nada de eso hasta que me lo has dicho tú ahora. Lo que sé es que Jennifer Lawrence es una actriz increíble y una increíble defensora de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres, así como de la desigualdad salarial en Hollywood y muchas otras cosas increíbles. Creo que es un comentario fácil de malinterpretar o criticar. Pero sé que tiene un gran sentido del humor y que cuando ella dice algo así no lo dice con mala intención. Ella invierte mucho tiempo apoyando a otras mujeres y a la comunidad LGBT. En ningún momento lo dijo con malicia. Si hubiera sido otra persona, puede que lo hubiera pensado, pero al ser ella, simplemente sé a lo que se refiere", señala la actriz.

Por: Bang Showbiz