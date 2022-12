Rose Byrne sabe que el amor entre actores es algo 'difícil'

La actriz australiana Rose Byrne, conocida por 'X-Men: Primera Generación', lleva tres años de relación con el actor Bobby Cannavale, con quien trabaja duro para mantener sólido su romance ya que la estricta rutina de rodajes de ambos les obliga a pasar más tiempo del deseado separados.

"Hacer películas puede ser perjudicial para tu vida. Tienes que hacer el esfuerzo para asegurarte de que ambos estáis en la vida del otro en todo momento. Lo mismo pasa con los periodistas o los políticos o cualquier otro trabajo que te hace viajar mucho. Tienes que organizar tu vida, o el tiempo que pasáis separados puede convertirse en semanas y semanas, y eso no es bueno para ninguna relación. Es duro. Bueno, no es duro porque él no está en una plataforma petrolera, ni yo en el Congo", explica la actriz en el suplemento Stella del Sunday Telegraph.

Desde luego Rose prefiere tener cerca a Bobby, aunque en su momento haya tenido ciertos reparos, sobre todo cuando le ha tocado trabajar con él, como ha ocurrido en la película, de próximo estreno, 'Spy'.

"Al principio sí estaba un poco nerviosa. Podría no haber sido una buena idea, pero le admiro tanto como actor que fue emocionante poder trabajar con él", añadió la intérprete.