Ronnie Wood toca la batería con su nieto

El roquero de los Rolling Stones, Ronnie Wood, disfruta enseñando a tocar la batería a su nieto Rex, el bebé de dos años de su hijo Jesse y Fearne Cotton, y a pesar de su corta edad el pequeño ya da señales de haber heredado la pasión por la música de su abuelo.

"Está claro que le interesa, sería difícil evitar que le gustase. Siempre intenta tocar el teclado. Su abuelo tiene una batería en el salón y siempre que vamos a visitarle los dos se ponen a aporrearla juntos, es adorable", contó Fearne a la revista Now.

Publicidad

La presentadora británica es famosa por su estilo y admite que ni siquiera la maternidad ha conseguido acabar con su pasión por la moda, aunque reconoce que ahora intenta vestirse con colores más oscuros.

"En realidad mi estilo no ha cambiado. No llevo tanto blanco como antes porque estaría lleno de manazas y de restos del almuerzo de Rex. Tengo que asegurarme de que no llevo avena por todas partes antes de salir de casa", explicó.