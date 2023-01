Rod Stewart tiene sus mejores ideas mientras conduce

El cantante Rod Stewart se inspira y tiene sus momentos de mayor creatividad cuando está conduciendo uno de sus numerosos vehículos.

"Me encanta conducir. Despeja mi mente y es cuando tengo mis mejores ideas. Lo único que ya no he vuelto a hacer es conducir por la noche porque me gusta beberme un vaso de vino cada noche", declaró a Uncut.

Publicidad

Rod encuentra muy "gratificante" escribir canciones y piensa en sus temas como sus "bebés".

"Siempre estoy esperando a que llegue la hora de escribir la siguiente canción, pero no la escribo a no ser que tenga que hacerlo. Es muy gratificante cuando es el momento correcto y piensas '¡Guau!, ¿yo escribí esto?' En un minuto tu hoja está vacía y al siguiente ya tienes algo en ella. Me da mucha satisfacción porque mis canciones son como bebés. Tú los creas, los alimentas, los cambias, los presentas al público y después los oyes en la radio y dices: 'Esto es increíble'. Es para volverlo a escuchar", explicó.

A sus 70 años, Rod aún se emociona cuando oye sus canciones en la radio.

"Ese entusiasmo no me ha abandonado después de todos estos años, lo de oír mi canción en la radio".