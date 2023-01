Rod Stewart repetirá su boda con Penny Lancaster en su décimo aniversario

El cantante Rod Stewart y la modelo Penny Lancaster -padres de Alistair (10) y Aiden (5)- celebraron su matrimonio en Portofino (Italia) en 2007 y ya saben cómo celebrarán el año que viene el décimo aniversario de su boda.

"Vamos a hacer lo que hicimos hace 10 años, iremos a Italia con los mismos amigos y volveremos a hacer todo otra vez", aseguró el cantante en el programa de la televisión británica 'Alan Carr: Chatty Man'.

No hay duda de que Stewart (71) ha encontrado en Penny (44) -su tercera mujer- a su compañera ideal.

"[Sally] es my atenta y cariñosa, y una gran madre, y una gran mujer, una gran compañera y mi alma gemela. Todas esas cosas. He sido muy afortunado", afirmó.

El cantante británico tiene ocho hijos con cinco mujeres distintas, pero a pesar de esta gran prole tiene muy claro que no pasará por quirófano para hacerse una vasectomía y así asegurarse de no tener más descendencia. Eso sí, sugirió que el componente de los Rolling Stones Ronnie Wood debería operarse, ya que con 68 años va a convertirse en los próximos meses en padre de gemelos junto a su mujer Sally Humphreys.

"No me han dado el tijeretazo. Pregúntale a Ronnie Wood, a él deberían darle el tijeretazo. No sé qué es lo que sale cuando te dan el tijeretazo. Creo que solo polvo", bromeó.

Ya en otro tono, Rod Stewart admitió en el programa que la muerte de David Bowie -quien murió de cáncer el pasado enero a los 69 años- le hizo contemplar su propia muerte.

"No le conocía muy bien. No le solía llamar, pero nos hizo ver que todos somos mortales y que eso nos va a pasar a todos. Fue una gran pérdida, una gran pérdida", aseguró.

Por: Bang Showbiz