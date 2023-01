Rod Stewart cree que Justin Bieber 'intenta ir de roquero rebelde'

A sus 70 años Rod Stewart no tiene ningún reparo en señalar sus filias y sus fobias. Así, mientras elogia la honestidad de Harry Styles, critica abiertamente la fachada forzada de Justin Bieber.

"Harry Styles es un buen chico, me gusta. Pero hay alguna gente en la industria musical que se empeña en ser diferente y rebelde, como Justin Bieber, que trata a toda costa de ser un roquero malote. Pero o lo eres o no lo eres. No puedes fingirlo. Y él lo intenta demasiado. El público ya lo ha visto todo antes y están hartos de estrellas del rock comportándose mal. Es cosa del pasado. The Who y The Faces ya lo hicieron todo antes de que estos hubieran nacido", asegura Stewart en el Mail on Sunday.

Publicidad

El roquero tiene también muy claro cuáles son las voces femeninas por las que él apuesta.

"Buena suerte para Madonna. Ha hecho una fortuna con una mínima voz. No puedes criticarlo. Cualquier chica que pueda hacer tanto dinero tiene que ser admirada. Pero prefiero a Adele. Y perdimos a la mejor de todas, Amy Winehouse. Qué voz tenía", añade el cantante.